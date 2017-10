La Tierra no es plana, pero se lo hace... Con tanto pensamiento único cada día está más ramplona e insustancial. El rapero B.o.B (cuyo nombre artístico no sé si viene de que es bobo o de que bebe) no va tan desencaminado con su extravagante teoría. Lo raro es que quiera probarla, que necesite la evidencia científica. Con lo de moda que está el auto de fe. Bastaría con que proclamara sobre el escenario en cualquiera de sus conciertos que la Tierra es plana para que una legión de fans le siguiera ciegamente, igual que se abraza una nueva religión, un exótico credo oriental o una ardiente doctrina identitaria. Los terrícolas no estamos para demostraciones empíricas, necesitamos creer en algo a lo que agarrarnos. Cuanto más inverosímil y extravagante, mejor. La ciencia además implica esfuerzo y paciencia y esos son conceptos totalmente superados en la era de Twitter.

Ahora que lo pienso: yo misma me he creído a pies juntillas que la Tierra es redonda sin haberlo comprobado personalmente. Es verdad que en el colegio me explicaron la causa del descubrimiento de Colón y que he visto cientos de imágenes del planeta azul en la tele... Pero ¿y si todo fuera un montaje? ¿Si se tratara de un engaño colectivo, de un decorado televisivo como en 'El Show de Truman'? Podría ser. Pero a fuerza de interiorizar que la Tierra es redonda, el horizonte del mar yo hace tiempo que lo veo curvo. Claro que eso quizás podría deberse al astigmatismo o la presbicia... También pondría las manos sobre el fuego defendiendo que el hombre (no la mujer) ha llegado a la Luna. Y sin embargo no he estado allí para comprobarlo. El día que la pisó por primera vez tenía solo nueve años y apenas me acuerdo de la retransmisión de Hermida. Un periodista de raza, sí, pero tan afectado e histriónico que perfectamente podría haber sido un actor... Otro dato: Eratóstenes, el primero en demostrar que la Tierra es redonda, se acabó suicidando. Quizás porque intuyó melancólico que a lo largo de la Historia siempre habría algún idiota dispuesto a poner en duda su elaborada teoría. Véase, 23 siglos después, el rapero B.o.B... Total, que la Tierra será redonda pero se está volviendo planísima. No en su geografía. En su encefalograma.