El pequeño de Messi, cantarín

Leo Messi ha colgado en su Instagram una tierna imagen de su hijo menor, Mateo (2 años) en la que el crío canturrea desde el asiento trasero de su coche la canción 'Joan Petit', una tradicional letra de la cultura catalana. La imagen ha vuelto a cautivar a la legión de seguidores del astro argentino del F. C. Barcelona. Su compañero Gerard Piqué no ha desaprovechado la ocasión para soltar una de sus puyas en las redes sociales. «Si es que en Catalunya no paramos de adoctrinar a los niños con el 'Joan Petit'...».