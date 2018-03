El órdago del príncipe Manvendra El príncipe Manvendra Singh Gohil, con sus mejores galas, en un retrato oficial. :: r. c. El hijo del marajá indio de Rajpipla, el primer miembro de la realeza mundial en salir del armario, desafía a su país y abre su palacio a la comunidad LGTB ICÍAR OCHOA DE OLANO Domingo, 1 abril 2018, 00:03

Yuvraj Shri Manvendra Singh Raghubir Singh ji Sahib siempre ha vivido como un marajá. Sin embargo, emocionalmente, su singladura existencial se ha parecido más a la de un paria. Nació hace 52 años en el seno de una familia real. Su padre es el soberano de Rajpipla, el último monarca de una dinastía de reyes que desde el año 1340 hasta la independencia de Gran Bretaña, en 1948, gobernó ese antiguo feudo de la India, hoy una municipalidad del estado de Gujarat, al noroeste del país. El príncipe, y previsible heredero del actual marajá, se ha criado como corresponde a los de su noble estirpe, de manera exquisita, conservadora y aislada. Y cuando tocó, en 1991, cumplió con el guion y se casó como Shiva manda, con una mujer de sangre azul. Pero el matrimonio con la princesa acabó en ruptura en poco más de un año. «Pensé que después del matrimonio me sentiría bien, pero no fue así. La relación nunca se consumó y me arrepiento de haber arruinado su vida. Pero nunca supe y nadie me dijo que era homosexual y que eso es normal», ha contado después de forma pública, lo que le ha convertido en el primer miembro de la realeza del mundo en salir del armario.

Solo su esposa supo entonces del secreto que le torturaba, y accedió a no revelarlo. Tras el divorcio, el príncipe Manvendra Singh Gohil retomó su vida infausta y palaciega sofocando su verdadera identidad sexual. «Era difícil ser gay en mi familia. El pueblo nos adora y nos tiene como modelos de comportamiento. No se me permitía mezclarme con personas ordinarias o de las castas bajas. Nuestro contacto con el mundo liberal es mínimo», admite.

Tuvo que llegar al límite de sus fuerzas, padecer un ataque severo de ansiedad y ser hospitalizado para que sus padres conocieran el origen de su angustia. Un psiquiatra se ocupó de darles la noticia. La familia de Manvendra no quiso aceptarlo y se conjuró para que la deshonra nunca trascendiera. Entretanto, le enviarían a Bombay para intentar «curarle» con remedios médicos y religiosos, y encarrilarle en la aceptación de su destino. Lejos de someterse a ello, el príncipe se dedicó a colaborar con asociaciones de lucha contra el sida, a repartir preservativos y a crear Lakshya Trust, una organización dedicada a educar y prevenir esa enfermedad, a brindar servicios de orientación psicológica, a proveer de tratamiento contra las enfermedades de transmisión sexual y a buscar oportunidades de empleo a los homosexuales.

«Mi madre no me habla»

Pero a Manvendra aún le quedaba dar el paso más importante. Incapaz de soportar más su clandestinidad afectiva, el 14 de marzo de 2006 abandonaba oficialmente el armario al conceder una entrevista a una «amable» periodista. Sus declaraciones prendieron la mecha del escándalo. En su ciudad, se quemaron efigies suyas y autoridades del país exigieron que se le despojara de sus títulos. Sus padres se apresuraron a desheredarle, una decisión que con el tiempo han revocado, «aunque mi madre sigue sin hablarme». «Fue y es muy duro, pero aquel día mi vida se transformó. Ahora la gente me acepta», cuenta satisfecho.

De conseguir esa aceptación para sí y para la oprimida comunidad LGTB en la India, donde prácticamente todo lo relativo al sexo es tabú, se ha ocupado en los últimos años con la ayuda de su exótico fondo de armario. No solo se ha dejado entrevistar por la todopoderosa Oprah Winfrey, sino que también ha accedido a hacer un cameo en el 'reality' de las Kardashian. Pero al príncipe de Rajpipla no le basta con haberse sacudido su mentira y ganado las simpatías de las 'celebrities'. El príncipe activista ha decidido airear todos los armarios de su palacio y dedicar buena parte de su fortuna a mejorar la vida de las personas más vulnerables de la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en su país. Para ello, se ha puesto a reformar su mansión, desde la que prestará apoyo legal y económico a las personas que han sido repudiadas por sus familias y por la sociedad por su condición sexual. «En nuestra cultura hay madres que amenazan a sus hijos gais con suicidarse si siguen adelante con lo que consideran un comportamiento deshonroso», explica. Para ellos, dice, va a poner en marcha la fundación Hanumanteshwar Amar, en honor al príncipe de Kapurthala, cuya familia vive en Londres y apoya la causa LGTB.

Su decisión coincide en el tiempo con la apertura en la India del debate sobre los derechos de los homosexuales. El asunto se encuentra en la actualidad en el Tribunal Supremo, que ha decidido revisar el artículo 377 del Código Penal, copiado de una ley británica del siglo XVI, donde se prohíben las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». Las penas por violar esa ley son de cadena perpetua. En la práctica, la mayoría de los casos por actos homosexuales que han pasado a disposición judicial no termina en la cárcel. Sin embargo, se usan como medio de chantaje o intimidación contra los acusados o para poner trabas en los esfuerzos de la prevención del sida.