OFERTA HOMOGÉNEAUna sensación de 'déja vù' impregna los carteles

OFERTA HOMOGÉNEA

Sábado, 5 agosto 2017

Es difícil encontrar un festival en el que no toque Love of Lesbian. La banda catalana aparecía en uno de cada tres carteles entre los cincuenta eventos más importantes celebrados en España el año pasado. Con 13 actuaciones, su omnipresencia les ha hecho objeto de bromas en el mundillo. Cada año se respira una sensación de 'déja vù' cuando se conocen las programaciones, en las que se repiten nombres como Izal, León Benavente, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Miss Cafeina, 091, Manel o Zahara, la mayoría cantan 'indies' en español. Esa homogeneidad a permitido los vizcaínos Belako o los murcianos Second, que hacen rock en inglés, colarse entre los que más actuaciones tienen precisamente por marcar la diferencia.