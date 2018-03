El modista que iba para cura

Hila fino, pero lo suyo no parecía la moda. El Señor le había llamado para otros menesteres. En realidad, iba para cura. «Aunque mis padres no estaban implicados en la Iglesia, insistí en hacer la Primera Comunión. Quería convertirme en sacerdote», confiesa. «No porque creyera tanto en Dios, sino porque estaba obsesionado con el uniforme de los curas. Lo llevé tan lejos como para forzar a mi familia a llevarme a misa cada domingo. Después de querer ser cura, deseé ser militar y después de eso, abogado. Todo por culpa de los uniformes. Amo vestir de uniforme», detalla.

Para muchos es aún un perfecto desconocido, pero le quedan dos telediarios para convertirse en el amo de la barraca. Simon Porte Jacquemus (1990) es la última sensación. Autodidacta, puso en marcha su marca en 2009, con sólo 19 años. Ha patentado un estilo propio con el lanzamiento de prendas que cuentan con todas las papeletas para convertirse en clásicas: vestidos camiseros torcidos y deconstruidos y blazers asimétricas. Rihanna ya le ha tomado la matrícula a este desconcertante diseñador francés.

Siempre que puede, Simon Porte Jacquemus rinde homenaje al estilo y espíritu de su madre. Hay cosas que tiene muy claras: ella fue su primera musa y todavía lo sigue siendo. Seguramente, nunca dejará de serlo. Le hizo de niño un vestido con sábanas beige. No debió de hacerlo mal, porque se lo puso al día siguiente para llevar al pequeño Simon al colegio. Pero la tragedia se cruzó en el camino de aquella mujer. Murió con solo 42 años en un accidente de coche, lo que llevó a Jacquemus a fundar su firma con el apellido de soltera de su progenitora.

Aquel golpe le sirvió para reforzar su personalidad. De su paso por la tienda de Comme des Garçons de París aprendió tratar a la gente, «conectar con el consumidor» y separar la prosa de la lírica. «La moda es poesía, porque siempre mandas un mensaje con aquello que vistes, pero también es un negocio. Vendo poesía y la moda no tiene sentido si no se vende. Por eso lo que se ve en mis espectáculos es lo que vendemos. Me gusta tener esa transparencia», argumenta.

Puede que acabe de llegar, pero tiene las cosas muy claras. Y no lo oculta. Su estilo sobrio apunta a la necesidad. «Cuando puse en marcha mi empresa no tenía mucho dinero, pero sabía que debía hacerlo lo mejor posible con lo que tenía». Siempre presume de sus humildes orígenes. Mientras seleccionaba telas en un mercado dio con una mujer que hacía, cómo no, cortinas. «Le pedí que me hiciera una falda de cintura alta sin botones pero con una cremallera al lado. También le dije que nada de bolsillos porque los bolsillos y botones son muy caros. El minimalismo no fue mi referencia, sino que se debió a mi falta de dinero», explica una incipiente estrella que ha alcanzado los altares sin enfundarse sotanas de ningún tipo.