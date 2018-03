Las modelos negras reivindican su espacio Danielle Herrington, que abajo posa con ropa de baño. Sábado, 3 marzo 2018, 23:51

Hay asuntos que cuesta creer pero las cosas son como son. Y en la industria de la moda, las sorpresas son una constante. Parece como si se resistiese a seguir el paso de los tiempos y quisiera ir a su aire. Danielle Herrington es la nueva modelo de portada de 'Sports Illustrated'. Hasta ahí todo perfecto. La modelo de 24 años lleva las de ganar en un 2018 que se le ha puesto muy de cara. Se ha convertido en la tercera mujer negra en liderar el especial de la revista de febrero, después de la supermodelo y estrella de televisión Tyra Banks (1997) y la cantante Beyoncé (2005).

Herrington es la principal protagonista de la edición especial de ropa de baño de la publicación de febrero, la más esperada del año por la cantidad de mujeres despampanantes posando en paisajes exóticos. «Que yo sea la tercera hace que se me caiga el corazón porque Tyra y Beyoncé son superestrellas. Son lo que uno quiere ser. Significan mucho para mí porque tienen la mejor ética de trabajo», reveló. Herrington sigue boquiabierta. Ha hecho diana con su primera portada. «¡Estoy alucinada! Dedico esto a todas las chicas jóvenes que hay. ¡Trabaja duro, rodéate de buenas personas que crean en ti y tus sueños se podrán hacer realidad!», aconsejó al millón de seguidoras de su cuenta de Instagram.

Pese al premio, la modelo californiana no quiere ser flor de un día ni que la encasillen como gancho de ropa de baño. «Estoy tratando de ampliar más el campo. No soy una modelo 'curvy', pero también tengo mis curvas, y parece que la moda da ahora oportunidades a más tipos de belleza». Lo que debería preguntarse no la bella Danielle, sino las marcas de moda y publicaciones del sector, es hasta cuándo habrá que esperar para que las modelos negras dispongan del reconocimiento que se merecen. Naomi Campbell siempre se ha quejado de la discriminación que sufren mujeres con el mismo color de su piel, por mucho que los grandes gerifaltes del negocio desmientan tales acusaciones. Junto a Iman, viuda de David Bowie, fundó una asociación para defender los derechos de las profesionales negras y asiáticas en las pasarelas. Las top acusan a los diseñadores, publicistas y organizadores de eventos de marginar a las profesionales que pertenecen a las minorías étnicas y favorecer a las blancas. «La elección de una modelo debe basarse únicamente en su belleza y su talento, no en el color de su piel». Como le ha pasado a Herrington. Pero son muchas las que siguen todavía en lista de espera.