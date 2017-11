La modelo que casi nadie sabía que era transexual

«Mi nombre es Teddy Quinlivan, tengo 23 años y soy una mujer. Fui criado en los suburbios de Massachusetts. Sufrí mucha discriminación y acoso en el colegio. El lugar donde crecí carecía de diversidad, así que me convertí en un paria para la gente que vivía cómodamente en una vida con el género correcto». La modelo norteamericana ha triunfado en los últimos desfiles de Fendi, Max Mara y Missoni. También destacó en el que se homenajeó a Gianni Versace en el 20 aniversario de la muerte del diseñador italiano. Pero su repentina fama, que no reconocimiento profesional, se debe a una entrevista concedida a la edición estadounidense de la revista 'I+D', en la que confesó que se había sometido a una operación de reasignación de sexo.

En la interviú relata el tormento vivido en su infancia: «La gente se dirigía a mí como un chico y utilizaban pronombres masculinos como 'él', pero sentía que era algo como mi nombre, que se me impuso sin opción a decidir. Obviamente, cuando fui creciendo y tomando conciencia de las normas de género, hice lo que pude por cumplir con el rol masculino, aun sabiendo que era lo incorrecto. Sabía que expresarme tal y como me sentía por dentro podría llevarme a más acoso y al rechazo de mi familia. Me conformé con sobrevivir». Teddy ha ganado su batalla y demostrado que la moda sigue asombrándose por descubrir de ella lo que casi nadie sabía.