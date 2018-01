¿Por qué Shia Labeouf se mete en estos charcos?

El tono apocalíptico que suele emplear el mundo de la moda para advertir sobre las amenazas y tormentas que se ciernen cada temporada ha puesto esta vez a Shia Labeouf en el punto de mira. El actor estadounidense ha disparado todas las alarmas. Si en la gran pantalla no tiene precio, sus looks dejan mucho que desear. Sus últimas apariciones públicas, casi siempre a la salida de los supermercados con un aspecto desastrado, muestran su querencia a meterse en todo tipo de charcos sin importarle lo más mínimo el qué dirán. Su último 'espectáculo' es digno de tener en cuenta al atreverse a pasear con pantalones cortos, calcetines y, desgraciadamente, unas crocs destalonadas y con agujeros. Ya puestos, Shia Labeouf se ha marcado un 'completo'.

Conviene seguir el paso de las estrellas por su efecto mimético. Las propuestas más impensables, cuando no ridículas, suelen mimetizarse y triunfar por todo lo alto. Esta tiene todas las pintas de cuajar. Entre que a mucha gente le da por relajarse y confundir sandalia con chancla, el paisaje urbano promete emociones fuertes y aterradoras para los meses más cálidos. Por de pronto, algunas de las publicaciones de diseño más relevantes se han tirado a la piscina con titulares que no dejan lugar a dudas: 'Te guste o no, este es el calzado de 2018'.

Y, nos guste o no, hay que admitirlo: no corren buenos tiempos. Vivimos bajo la tiranía de los zapatos feos. Las deportivas sucias de Gucci, el velcro de Prada... Christopher Kane lanzó el año pasado unas crocs superexclusivas y se curó en salud al anunciar su deseo de convertir «cosas de nuestros días en lujo deseable. Son unos zapatos un poco raros, pero me encanta que sean percibidos como algo feo por la mayoría», dijo. Desde luego, no lo son para Shia Labeouf, el apóstol de esta tendencia tan kitsch.

Zapatos feos. Los grandes diseñadores apuestan por calzado de aire kitsch.