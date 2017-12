Cómo reciclar tus bolsos de verano sin hacer el ridículo Cómo seguir llevando tus bolsos de verano en invierno. Los bolsos de ratán de Bali, los de madera de Cult Gaia y las cestas de mimbre viven un nuevo esplendor con el frío PILUCA SANTOS / MUJERHOY Sábado, 2 diciembre 2017, 07:22

Hay modas que, cuando termina la estación en la que son tendencia, mueren. Y eso mismo pensábamos cuando llegó septiembre. Sin embargo, los bolsos de ratán de Bali siguieron siendo los protagonistas de los looks de las influencers a pesar del frío y la lluvia del otoño.

Los cestos redondos de Bali, las cestas rectangulares con motivos geométricos típicas de Portugal, las de madera con forma de media luna de Cult Gaia y las clásicas con tapa que nos recuerdan a Caperucita roja fueron el it bag de las famosas y blogueras para sus looks en los desfiles de septiembre. Entonces demostraron que los bolsos de verano (y no como las bicicletas) son también para el otoño-invierno. (Más información en Mujerhoy.com)