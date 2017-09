Las cuentas de gente nada corriente Domingo, 1 octubre 2017, 00:17

Michael Tumminia tiene por oficio llevar las cuentas corrientes de gente nada corriente. Para más señas, de top models que no se levantan a cualquier precio de la cama. Fue Linda Evangelista la que hizo célebre en los años noventa la frase de que ella no se desperezaba «por menos de 10.000 dólares». Por eso conviene tener siempre a mano a los mejores especialistas.

A sus 48 años, Tumminia, que trabaja en Manhattan y pasa los fines de semana con su novia y su perro en Hudson Valley, les da las claves para ahorrar y que no terminen arruinadas. «Cada vez que salgo de compras escucho su voz diciéndome: '¿De verdad necesitas esas bailarinas de Gucci?'», cuenta Marquita Pring, una modelo 'plus size' que empezó a desfilar en las pasarelas a los 15 años y que agradece los consejos de este contable que actúa siempre con el mismo patrón. «Mi primera pregunta siempre es la misma: '¿Sabes cuánto ganas?' Siempre me contestan que no», explica. «Yo les ayudo a tomar el control financiero de sus vidas porque la clave está en el ahorro. Como decía mi abuela, no es lo que ganas sino lo que ahorras», asume.

No son pocas las modelos que se han arrepentido de llevar una vida de derroche y, sobre todo, de no haber llamado a este brillante financiero. «Ojalá le hubiese confiado las finanzas al principio de mi carrera», lamenta Ashley Graham, otra maniquí de tallas grandes.

Tumminia aconseja invertir en un apartamento, fijar un plan de gasto mensual y cumplir con las obligaciones fiscales. «Los más difícil es que entiendan que deben separar de sus ganancias lo relativo a los impuestos. No hay nada sexy en las finanzas pero si haces las cosas bien, te permiten llevar una vida de éxito», garantiza.