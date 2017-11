Cuellos XXL y volúmenes

Diciembre es el mes de las celebraciones por excelencia, donde los eventos y compromisos ocupan las agendas y comienza un periplo interminable entre el armario, tiendas y boutiques en busca de los looks perfectos para cada ocasión.

Si queremos sorprender en estas fiestas, lo tenemos fácil. Un estilismo con volúmenes o apostar por los detalles y cuellos XXL pueden ser la solución perfecta para marcar la diferencia.

En la alta costura podemos encontrar inspiración para adaptarla al streetstyle o a nuestros gustos.

Si tenemos un estilo más clásico, Marcos Luengo propone como prenda estrella del look una capa con cuello superpuesto en un rojo vibrante y prendas exteriores voluminosas, diferentes y llamativas.

Si somos atrevidas y nos gusta subirnos al carro de la moda sin prejuicios, María Magdalena y Marlina Pradsot son nuestras opciones preferidas. Creaciones tipo baby doll en tonos muy dulces pero con unos patrones atrevidos, llenos de asimetrías y volúmenes que prometen captar la atención de todas las miradas y dejar a todos con la boca abierta durante estas fiestas.

Si la elegancia y la atemporalidad son nuestros aliados encontraremos la inspiración perfecta en Rocío Laseca y Ulises Mérida que nos proponen coronar nuestros estilismos con volúmenes en el cuello mediante estolas de pelo creando una explosión de color.

Esta tendencia está llena de variantes e intensidades para que la adaptemos a nuestros gustos y necesidades. La clave para lucirla con estilo es la de no caer en excesos ya que tanto los cuellos XXL como los volúmenes son muy llamativos y no necesitan apenas complementos ni prendas demasiado recargadas para completar el look.