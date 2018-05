Los complementos, la clave del look Llevar un look de 10 no siempre implica invertir grandes cantidades de dinero en él o en ir a la última INMACULADA GONZÁLEZ Logroño Jueves, 31 mayo 2018, 14:48

Hay veces que los complementos son la clave para marcar la diferencia y hoy vamos a ver cómo lograrla con algunos básicos que podemos tener en nuestro armario y otros nuevos que podemos adquirir por un módico precio.

1 Pendientes

Los pendientes se han convertido, desde el pasado invierno, en el accesorio imprescindible tanto en looks de día como de noche. El minimalismo ha dado paso a la versión más estridente y voluminosa para llamar la atención y romper con la monotonía de cualquier estilismo. Se llevan en multitud de colores, con cuentas, pedrería, flecos, pompones e incluso asimétricos.

2 Zapatos

El calzado, aunque suene tópico, es la base de nuestros looks. El saber escoger el zapato perfecto para cada ocasión es imprescindible para marcar nuestro estilo y, sobre todo, sofisticación. Además, hay looks tan versátiles que, con sólo cambiar el zapato, pueden pasar de ser perfectos para ir a la oficina, a ser idóneos para salir, por ejemplo, a cenar.

3 Cinturones

Esta temporada se marca la cintura. No importa el estilismo que llevemos pero el toque del cinturón no puede faltar. En los trajes de chaqueta da un toque único a las blazer, en vestidos rectos define la silueta y según el estilo que escojamos de cinturón siempre podemos dar una pincelada de sofisticación o de tendencia a nuestro look. Algunos de los must de esta temporada son las riñoneras y aquellos que aportan un toque hippie-chic con plumas, cuentas y abalorios.

4 Fulares

¿Quién dijo que los fulares son para el frío? Desde hace ya alguna temporada los pañuelos se llevan como un elemento más del look y son capaces de transformarlo de manera rápida y sencilla. Se pueden llevar al cuello, de manera asimétrica, anudados a modo de capa con un cinturón, marcando la cintura e incluso como un detalle en nuestro bolso. Un toque muy personal si sabemos lucirlo con estilo es anudarlo a nuestro pelo a modo de bandana o trenzarlo si llevamos el pelo largo.

5 Gafas

Originalidad al poder. Las gafas de sol han tomado un protagonismo indiscutible en las últimas temporadas y han logrado hacerse el hueco que merecen en el mundo de la moda. Ahora podemos encontrarlas de casi todas las formas y colores para crear con ellas diferentes estilos y jugar a sacarnos el máximo partido. Esta temporada se llevan con un aire retro-vintage, muy femeninas, de pasta y con un toque atrevido.

6 Bolsos

Otro complemento que esta temporada marcará un antes y un después en nuestros looks será el bolso. Los imprescindibles de este verano serán aquellos que están hechos de bambú, caña y madera e incluso los que simulan ser pequeñas jaulas. Junto a estos, también encontraremos los clásicos shopper de gran tamaño y los clutch de fiesta y bomboneras a modo de bolso-joya.