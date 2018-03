El cocodrilo de Lacoste lo borda

La moda es una especie de zoo. La medusa de Versace convive con el caballo de Ralph Lauren, el galgo de Bimba&Lola, el puma, lógicamente de Puma, y, por supuesto, el cocodrilo de Lacoste. No hay animal más pijo que este reptil, al que los años -está a punto de cumplir 85- no parecen pesar. Al contrario, siempre ha sido símbolo de poderío y estatus. No se encuentra actualmente entre las grandes firmas de lujo, pero da lo mismo, ya que nada ni nadie le resta protagonismo. Mantiene su prestigio por todo lo alto.

Pese al miedo que infunde este ejemplar, ha trasladado una idea de lo más amable y familiar. Pegado al pecho de sus famosos polos de piqué, el caimán gigi verde, también conocido como 'cocodrilo charles', ha echado una mano a especies en peligro de extinción. No es su caso, que está muy vivo. Por eso, la mítica marca francesa, fundada por René Lacoste, un tenista al que apodaban 'El cocodrilo', ha dado el cambiazo al reptil por diez ejemplares que no atraviesan su mejor momento con una colección cápsula de 1.775 unidades.

LOS OTROS 10 LOGOS

El cocodrilo ha cedido su puesto de honor a diez 'amigos': la marsopa del Golfo de California, la tortuga Batagur de Birmania, el lepilemur del Norte, el rinoceronte de la Sonda, el gibbon de Cao-vit, el loro Kakapo, el cóndor de California, el saola, el tigre de Sumatra y el ciclón de la isla de Anegada. Cada modelo ha sido bordado con el mismo hilo verde que el del logo original.

La iniciativa, ideada por Felipe Oliveira Baptista, director creativo de la marca, y desarrollada en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha sido todo un éxito. En menos de 24 horas se agotaron todas las camisetas, por lo que no habría que descartar que Lacoste siga explorando el mundo animal para asegurar su pervivencia. El famoso cocodrilo lo ha bordado esta vez, aunque haya sido a costa de perder algo de protagonismo personal (o animal).