«¡Hay belleza en todo!» Sábado, 18 noviembre 2017, 23:40

Jolene V. posó días antes de su defunción para Jay y estaba encantada con acudir a la inauguración de 'The Scar Project' en Nueva York como invitada de honor. Falleció con 25 años, aunque siempre fue un ejemplo de entereza.

Cuando en febrero de 2009 le practicaron una doble mastectomía, descubrieron que tenía una metástasis. En contra de lo esperado, reaccionó con entereza: «Este proyecto era algo muy emocional. Me ayudó a abrazar mis cicatrices y darme cuenta de que son preciosas y que siempre serán parte de mí. También lo veo como algo para dejar en este mundo después de que me haya ido. Algo para que mi familia lo vea y nunca olvide lo que luché por mi vida. Solo puedo dar gracias a este proyecto por concederme a mí, y a todas las mujeres increíbles que he conocido en este viaje, la oportunidad de crear algo hermoso en medio de algo que la mayoría diría que es feo. La vida es bella. Ya sea con tetas, sin tetas, con pelo o sin él. ¡Hay belleza en todo!», escribió una chica que nunca pudo saborear su juventud.