Despídete del 'No sé qué ponerme'

Empezamos a sacar prendas del armario y al final siempre terminamos poniéndonos lo mismo, es decir, algo que no nos termina de convencer pero con lo que nos sentimos cómodas y seguras... Por eso hoy os voy a dar las claves para que no os vuelva a suceder eso de no saber qué ropa escoger para vuestro día a día. Anotad las prendas que os salvarán del apuro:

Jeans 1 Si son clásicos, sin rotos, y de color oscuro, mejor que mejor (aunque se acepta cualquier tipo de vaquero). Los jeans nunca fallan y suelen ser adecuados para casi cualquier situación. Además, les podemos dar un toque más arreglado si le añadimos tacones, un bolso pequeño o una americana y un estilo más informal con deportivas, una biker o camiseta de algodón.

Camisetas básicas 2 Neutras, a ser posible, sin estampados. Los tonos estrella para cuando no sabemos qué ponernos suelen ser los blancos, beig, nude, azules o negros. Combinan muy bien con casi toda la gama de tonalidades y, además, solemos tener alguna prenda de este color en nuestro fondo de armario.

Blazer, cazadora vaquera o biker 3 Según el estilo que nos apetezca, podemos apostar por una prenda u otra. Si vamos a ir algo más arregladas apostaremos por blazer o americana y si lo que nos apetece es ir algo más informales, siempre podremos escoger entre una biker de cuero o cazadora vaquera.

Camisas y sobrecamisas 4 En el caso de que no queramos combinar camiseta y americana, las camisas y sobrecamisas son la alternativa perfecta y que harán que vayamos arregladas sin necesidad de nada más. También apostaremos por tonos neutros y sin estampados.

Zapato de tacón cómodo o masculino 5 Cuando no tenemos demasiada inspiración y no sabemos qué ponernos, lo mejor es optar por la comodidad, sobre todo en el calzado. Por eso siempre hay que tener a mano un buen zapato con tacón bajo, ancho y cómodo o, en su defecto, un zapato masculino que nos pueda servir para ir arregladas y caminar largas distancias.

Bolso mediano 6 Los bolsos medianos son más prácticos de lo que creemos. Quizás no quepa tanto como en los shopper pero nos servirán para más ocasiones. Lo más importante es que tengamos en nuestro fondo de armario uno en color negro o gris y otro en tono marrón o camel. Ambos combinan con casi todo y nos ayudarán en estas situaciones.

Complementos 7 Cuando no tenemos claro qué vamos a ponernos, lo más normal es que hagamos un conjunto básico y que lo aderecemos con los complementos que tengamos a mano. Yo suelo aconsejar tener un pañuelo o fular, unas gafas de sol y un cinturón. Son complementos básicos que terminan de dar un toque al estilismo y que disimularán esa inmediatez con la que nos hemos vestido.

Monos 8 Una alternativa que nos solucionará el problema rápidamente son los monos. De esta manera no tenemos que buscar combinación de camisetas o pantalones y es mucho más rápido a la hora de terminar el estilismo.