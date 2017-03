Llevar los complementos con estilo

Por eso es tan importante saber cómo escoger los adecuados para que conjuguen a la perfección y logren el efecto que deseamos.

Pañuelos, fulares, cuellos y bufandas

Sobre todo en esta época del año solemos emplear este tipo de complementos. Lo ideal para complementar y equilibrar el estilismo es que sean acordes a las prendas que hemos escogido. Por ejemplo: si llevamos un look en unas tonalidades similares, podemos emplear este complemento para romper con un golpe de color o estampado.

Si queremos alargar nuestra silueta debemos dejar el pañuelo o bufanda sin anudar al cuello y con una largura que sobrepase la cintura. Podemos darle un toque de elegancia sujetándolo con un cinturón.

Si apostamos por llevar un pañuelo en la cabeza, mejor que sea de uno o dos colores a llevar un estampado demasiado estridente.

También podemos anudarlo al cuello para dar al estilismo un toque más sofisticado y clásico así como atarlo a otro complemento como un bolso o emplearlo como una pulsera colocándolo en la muñeca.

Ahora también se llevan mucho las maxi bufandas que podemos colocar de diferentes maneras. Una de las que más me gusta es al estilo poncho sujetándolas con un cinturón o broche.

Cinturones

Este complemento debe ser uno de los imprescindibles en nuestros looks diarios. Si tenemos la cintura muy fina podemos emplear modelos tanto anchos como estrechos. Si apostamos por colocarlos a la altura de la cintura, lo haremos con pantalones y faldas de talle alto, vestidos y jerséis o camisas oversize. Ahora están muy de moda los corsés que pueden ser un sustituto de los cinturones.

En caso de escoger unos cinturones que vayan a la cadera o altura de la cinturilla, siempre deben ir por dentro de las presillas del pantalón para dar un toque más sofisticado al look.

Los pañuelos también pueden hacer la función de cinturón y anudarse tanto a la cintura como a las caderas y aportar una pincelada étnica a los looks de inspiración boho.

Bolsos

De fiesta, maletines, shopper... Hay multitud de tamaños, colores y formas. La clave está en que sean acordes a nuestra estatura y complexión, es decir, si somos muy altas podemos apostar por bolsos más amplios que si no tenemos demasiada estatura.

Si queremos romper con la monotonía y sacar partido a los bolsitos de mano o de fiesta, podemos usarlos con jeans y estilos más casual para darle un toque diferente al look.

Los bolsos son complementos que van más allá de la ornamentación, son funcionales y, por tanto, también deben adaptarse a nuestro estilo de vida, momento y situación a la que vayamos a acudir en cada momento.

Guantes

Los guantes son un complemento que, personalmente, me fascina. No sólo nos mantienen calientes y protegen nuestras manos de las agresiones del frío o del viento sino que pueden aportar ese toque especial que buscamos en un look. Podemos ir muy sobrias con un estilo clásico o en tonos neutros y romper con unos guantes largos, moteros, de tachuelas o aportar ese toque de distinción con unos confeccionados en piel, pelo o con estampados como la pata de gallo.

Sombreros, boinas y gorras

Sin duda estos son mis favoritos, eso sí, hay que saber cómo emplearlos bien para no caer en excesos. Hay unas reglas básicas que dicen que si llevamos una bufanda, cuello o pañuelo muy voluminoso debemos evitar llevar también un complemento en la cabeza. Si somos de baja-mediana estatura los sombreros no deben ser de ala demasiado grande y nos favorecerá mucho más una boina o gorra.

Hay que tener en cuenta también ciertas normas de protocolo, es decir, la finalidad de los sombreros es la de protegernos del frío pero también de la luz solar, por lo que nos los quitaremos en interiores y por la noche. Las boinas y gorras tienen algo más de flexibilidad en este aspecto y podemos emplearlas aunque la luz del día haya caído.

Collares, anillos, pendientes y pulseras

Adiós a esos conjuntos de anillo, pulsera, pendiente y collar. Ahora se llevan estos complementos de forma diferente. Lo ideal es saber equilibrar su uso. Por ejemplo, si apostamos por un maxi collar le daremos protagonismo a éste y no incluiremos ningún complemento más. Si lo que queremos son joyas minimalistas, podemos apostar por una gargantilla fina y un par de anillos muy discretos. Si deseamos aportar luz y protagonismo al rostro podemos jugar con unos pendientes (eso sí, si tenemos el rostro alargado, éstos deberán ser pequeños y pegados al lóbulo de la oreja;y si tenemos el rostro muy redondo apostaremos por aquellos que cuelgan o que tienen algún detalle más llamativo).

Las pulseras siempre acortan ópticamente la longitud de los brazos, por lo que si queremos estilizarlos, huiremos de los brazaletes o accesorios demasiado anchos y nos decantaremos por algo fino y minimalista (lo mismo pasa con los collares, si queremos alargar el cuello dejaremos de lado las gargantillas y nuestros aliados serán los collares largos con caída a la altura del pecho).