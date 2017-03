El color, a examen

¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y has mencionado la frase "hoy estoy con el guapo subido" y sin embargo otros días no te ves tan bien como deberías? Eso se debe, en gran parte, a los colores que hemos escogido para vestir, sobre todo aquellos que están cerca de nuestro rostro y escote.

La colorimetría emplea diferentes técnicas para determinar según nuestro tipo de piel, cabello y ojos, qué colores son los que más nos favorecen y aquellos que debemos emplear en menor medida. En esta ocasión me centraré en la teoría de las estaciones del año donde, cada uno, según sus características, pertenece a una o a otra y, por tanto, le favorecen más ciertas tonalidades. Dicho esto, allá vamos:

ESTACIÓN O TIPOLOGÍA OTOÑO 1 A esta tipología le favorecen, precisamente, los colores propios de la estación de otoño. Los rojos, anaranjados, tostados, dorados.... Ya que realzan sus rasgos faciales y armonizan muy bien con su tono de piel, ojos y cabello. Sin embargo, las personas que pertenecen a la estación otoño deben evitar el negro y el azul oscuro porque dan la sensación de opacidad y restan luminosidad. CÓMO SABER SI ERES TIPOLOGÍA OTOÑO: Piel: Puede ser marfil con o sin pecas; también puede tener tonalidades melocotón, beige, piel dorada o cobriza e incluso puede ser de piel negra en su tonalidad más café. Cabello: Puede ser castaño, dorado o rojizo. Las pelirrojas suelen pueden pertenecer a esta estación aunque hay algunos casos concretos que pertenecen a la estación primavera. El cabello rubio dorado, negro carbón o gris con matices dorados también se encuentra en el otoño. Ojos: Castaño oscuro, castaños claros o con toques dorados o ámbar. Verdes claros, verdes oliva. El color azul debe ser en su versión más grisácea o aguamarina. COLORES QUE FAVORECEN A LA ESTACIÓN OTOÑO: Beige (dorados y tierra) salvo el beige agrisado Verde (verde amarillento, oliva, musgo, hierba y muy especialmente el verde selva) Castaños y tostados (marrón en todas sus tonalidades: café, caoba, tostado, bronceado y muy especialmente el chocolate Naranja (en todas sus tonalidades: salmón, melocotón, naranja brillante) Rojo (y también rojo anaranjado) Amarillo (dorados, terracota, mostaza...) Dorado (en todas sus tonalidades) Colores que no favorecen a la estación otoño Azul (turquesa, azul verdoso) Rosa (fucsias, chicle) Vino tinto Morado Azul marino (klein) Negro

ESTACIÓN O TIPOLOGÍA VERANO 2 Las personas que pertenecen a esta estación se verán más favorecidas con tonos pastel, azulados y algunos brillantes dentro de la paleta de colores cálidos. También pueden apostar por los tonos neutros y mates. CÓMO SABER SI ERES TIPOLOGÍA VERANO: Piel: Beige pálido o rosado, muy rosada o rosada con pecas castaño oscuro. Cabello: Puede ser rubio platino o rubio ceniza; castaño oscuro o claro/ castaño con reflejos rojizos o gris azulado. Ojos: Azul claro, gris, verde agrisado, castaño dorado o aguamarina COLORES QUE FAVORECEN A LA ESTACIÓN VERANO: Beige (beige rosado, evitar el beige amarillento o dorado) Gris (toda la gama, especialmente los que tiran a tono azulado) Blanco (suave o roto, evitar el blanco puro) Azul marino (azul marino agrisado o azul marino en su tonalidad más clara) Azul (toda la gama de azules pastel) Verde (verdes azulados o pasteles, intentar que no sean verdes muy vivos como el verde hierba) Rosa (tanto fucsias como pastel o azulados tirando a morados) Amarillo (amarillo limón y amarillo pastel) Vino tinto (salvo si eres de la estación verano y eres de cabello rubio) Rojo (frambuesa, azulado, fresa o coral) Morado (ciruela, malva, lila... Si eres de cabello rubio apostar por los tonos más pastel) Castaños y tostados (castaños rosados, cacao. Evitar los tonos muy oscuros como el chocolate o café) Colores que no favorecen a la estación o tipología verano Negro Dorado Naranja

ESTACIÓN O TIPOLOGÍA INVIERNO 3 A esta tipología le favorecen los colores primarios puros así como las tonalidades más frías. El color blanco es uno de los que más le favorecen y los que menos realzan su belleza son los colores pastel. CÓMO SABER SI ERES TIPOLOGÍA INVIERNO: Piel: Beige topo o beige rosado; con pecas o muy blanca; olivácea o amarillenta; negra (Normalmente las pieles orientales y negras suelen pertenecer a esta tipología aunque también hay excepciones que hacen que pertenezcan a la estación otoño). Cabello: Negro, castaño medio y oscuro o con tonos rojizos, gris, rubio albino. Ojos: Castaños rojizos, pardos, castaños dorados, amarillos o negros. Azules oscuros, gris oscuro o verde agrisado. COLORES QUE FAVORECEN A LA TIPOLOGÍA INVIERNO:

Blanco (puro)

Gris (en toda su gama, especial los azulados)

Negro (si es de piel muy blanca apostar por tonos más humo que negro puro)

Azul marino (especialmente el azul klein y los azules vivos)

Azul (hielo, turquesa o aguamarina)

Verde (puro y esmeralda)

Rosa (fucsias, brillantes y pasteles)

Rojo (toda su gama salvo los anaranjados)

Vino tinto (marsala, granate...)

Amarillo (amarillo pastel o amarillo limón, evitar el mostaza y dorados)

Morados (toda la gama, especialmente los violetas)

Colores que no favorecen a la estación invierno