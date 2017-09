María José Campanario: «No guardo cajas de zapatos con fotos de Belén»

María José Campanario (38) está recuperada. La mujer de Jesulín de Ubrique (43) ha recibido el alta hospitalaria, que no alta médica. Campanario deberá acudir cada cierto tiempo al Hospital Psiquiátrico Clínica El Seranil (Málaga), donde ingresó el fin de semana del 8 de julio. También irán alternando y tanteando los medicamentos que puedan mejorar su calidad de vida con la fibromialgia. El alta médica tendrá que esperar unas semanas. "Estoy bien. Ha sido duro pero ya tengo el alta hospitalaria", nos confiesa.

El pasado 10 de julio, Campanario se apartó de su familia y sus amigos. Aquel lunes, María José no tenía ni fuerza en la voz ni capacidad de raciocinio para mantener una conversación. La odontóloga había tocado fondo. "Tuve un problema con la medicación y con el sueño. El tratamiento ya no surtía efecto. Eso produjo que los dolores fueran mayores y no podía dormir. En ese momento, se nos informó de que se necesitaba otra solución y en otro sitio", explica serena. (Más información en Mujerhoy.com).