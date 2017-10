«Lucharemos contra el 'monstruo' y ganaremos» Sábado, 21 octubre 2017, 23:56

La gran alpargata de su fachada en el Casco Viejo de Bilbao es el santo y seña de Zapatos Bizkarguenaga, un clásico del comercio tradicional que camina hacia el siglo de vida jugando a la contra del mercado. Unai Bizkarguenaga ha tomado el relevo de su abuelo y su padre. Que nadie busque las últimas novedades en su negocio, casi esquina de la calle Somera. «Procuro no estar de moda porque, si lo hago, me la 'como' yo. Trato de buscar el producto que nadie reclama. En lo que quitan de las manos, ¿para qué entrar?», reflexiona.

De esta forma, Unai lo sabe casi todo de alpargatas, abarcas, trajes regionales o uniformes escolares. Y ahí es donde cree que se juega su futuro una tienda tan tradicional como la suya. Su esfuerzo se centra en «dar mucha calidad y que el cliente tenga el recuerdo de que lo que se llevó era bueno, aunque no vuelva el resto del año». Porque la otra alternativa son todos esos posibles compradores, sobre todo gente joven, que «buscan la marca y te piden un modelo concreto, se lo prueban... y luego se marchan para pedirlo por internet».

Que sea un negocio familiar como este no está reñido con, si no dar la batalla, al menos estar en las redes y amplificar el escaparate para hacerlo digital. Los cursos de reciclaje que se ofrecen a los comerciantes le llevaron hace años a «meterme poco a poco. Tengo mi 'paginita' web y, a las doce de la noche, cuando mis crías ya están en la cama, me dedico a meter las fotos. Soy mi propio jefe y mi diseñador y 'webmaster'», bromea.

Piensa seguir dando guerra por defender el negocio familiar, aunque también reconoce que «si me preguntan el año pasado, les contaría que pensé en dejarlo y echar el cierre. Vender una bota está cada vez más complicado. Te vas a los grandes almacenes y te dan dos por uno». Pero ahí sigue y también lanza el reto a los que están al otro lado del mostrador. A sus vecinos: «Hay que concienciar al cliente de que encontrarán las calles vacías algún día si no apoyan nuestros comercios».

Los Muñoz son una exitosa saga de tenderos de toda la vida. No se han conformado con mantener su tradicional negocio de juguetes, deporte y hogar en el centro de Valladolid. Hoy son una red de once tiendas, también en los grandes centros comerciales, dispuestas a reivindicar la modernidad del comercio con tradición. Justo Muñoz, el patriarca de 80 años, lleva 66 tras del mostrador.

«Hemos vivido todo el cambio comercial, que ha sido enorme. Pero nos hemos sabido adaptar y crecer. ¿Internet? ¿Comercio electrónico? Sólo son acicates para mirar al futuro y no achicarnos», resume Justo Muñoz. Es tan veterano que le gusta que le llamen «tendero, tendero del siglo XXI».

- ¿Cuáles son las claves de ese comerciante del nuevo milenio?

- Esfuerzo, viajar mucho por el mundo (Londres es la universidad del comercio) e invertir. La clave del empresario es invertir para estar a la última. También en publicidad, que no es gasto. Y en poner siempre tu negocio al día, desde la iluminación a la caja registradora.

Y uniendo esfuerzos con otros del mismo ramo para hacer frente a los 'gigantes'. Muñoz creó hace casi 30 años Toy Planet, la suma de varias firmas jugueteras nacionales que compiten de tú a tú en calidad, precio y distribución con cualquier gran portal digital. «Comprar en una central de compras para abaratar y rotar los productos ajustando los márgenes te da opción para competir con cualquiera», insiste Justo.

Pero nada tendría sentido para él sin el trato personal con la clientela. Lamenta la pérdida de 'músculo' de su Valladolid, cada vez con más locales vacíos. «Hay que pelear porque el comercio siga en el centro. Y para que los clientes entren en tu tienda, porque son tu mayor activo. Y eso exige atención, amabilidad y que perciban que les vas a recomendar mejor que nadie». Pero sin descuidar las redes sociales. «Hay que tener un buen equipo que las mueva y puedas dar el servicio de los grandes portales, desde la proximidad. Sólo así combatiremos a ese 'monstruo' que cada poco dicen que va a acabar con nosotros».