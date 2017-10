«Hay que llegar al corazón, no al cerebro» Sábado, 21 octubre 2017, 23:56

Atiende el teléfono mientras una clienta desde Nueva York ha dejado su carrito electrónico sin completar. «Le ha echado para atrás el coste del porte. Me he vuelto loco buscando, pero no hay ninguno que baje de 50 euros». Es la lucha diaria del óptico Rafael Prado Fernández-Vaca. Sus tiendas (acaba de inaugurar la segunda) son un clásico en Málaga, donde su bisabuelo abrió negocio en 1913.

Este joven empresario decidió desandar una parte del camino. Hace tres años puso fin a su relación con la cooperativa nacional Federópticos y se lanzó a una apuesta más personal. «Este sector cambia mucho y éramos demasiados vendiendo en la misma 'piscina'. Y hay poco 'pescao'», se explica de forma gráfica. Su apuesta fue trabajar con gafas de autor para «despegarme de toda esa lucha. Hay que dar esperanza al sector y no es fácil que te tumben los grandes si eres capaz de ofrecer algo muy especializado».

Admite que juega con alguna ventaja frente a los portales en la red, ya que las lentes «son un producto sanitario que pocos se arriesgan a comprar en cualquier sitio». A pesar de pequeñas decepciones como esa clienta de la Gran Manzana fallida, Fernández-Vaca encuentra en internet no al gran enemigo, sino a un aliado más, un complemento. «Hay que estar y no nos va mal. Pero poder competir con ellos significa darle valor añadido al comprador. Siempre puedes incluir un regalito o cualquier detalle que ellos no dan».

En el toma y daca del pugilato mercantil, Rafael también es de los que reclama responsabilidad a los clientes. «Tienen que saber que hoy le están dando dinero a empresas que no dejan ni un euro aquí. Tenemos que adaptarnos o morir, pero debe ser con las mismas reglas para todos». En su plantilla no falta una persona dedicada en exclusiva a gestionar las redes sociales. Pero tanto la red como su local respiran una filosofía mercantil muy personal: «Lograr que mis modelos lleguen al corazón del cliente antes que a su cerebro». Es decir, la compra como un placer que no se puede sustituir por una pantalla.