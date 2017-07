Ocho nombres propios en el libro de Terelu Campos Terelu Campos firmando un ejemplar de su libro, 'Frente al espejo'. / GTRES Presentó en Madrid su libro, ‘Frente al espejo’, con el escritor del mismo, Kike Calleja, y Rosa Villacastín como maestros de ceremonias ANITA GUERRA / MUJERHOY Martes, 18 julio 2017, 08:18

"Conozco perfectamente la imagen que puedo dar. No es la mejor del mundo. Pero, sobre todo, no es la real. La verdad es muy diferente. Soy una persona muy sentimental. Me afectan muchísimo las cosas. Sé que hay gente que siempre ha pensado que soy una soberbia. Lo han confundido con otra cosa: con una premeditación, con una conciencia, de saber que lo que tú digas puede hacerles mucho daño a otras personas. Insisto: no soy mejor que nadie. Pero no sé ser de esa manera oscura y fea".

Esta es una de las muchas descripciones que Terelu Campos (51) hace de sí misma y de su interior a lo largo de las casi 300 páginas de 'Frente al espejo' (Plan B), el libro en el que, gracias al periodista, gran amigo suyo y en ocasiones ‘algo más’, Kike Calleja se ha decidido a destapar sus miedos y contar los capítulos más íntimos de su vida. (Más información en Mujerhoy.com)