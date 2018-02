Jessica Chastain 'desaparece'

Todas las apariciones de Jessica Chastain en la película 'The Death and Life of John F. Donovan' han sido borradas por su director, el canadiense Xavier Dolan, que se ha apresurado a asegurar que la decisión no obedece a una mala interpretación de la actriz sino al exceso de metraje. «Duraba casi cuatro horas y no sabía dónde cortar», se justificó Dolan, no sin proclamar su «amor y admiración» por Chastain.