«Ahora el hombre del saco es el Tribunal Supremo» Viernes, 2 marzo 2018, 23:46

«Ya no se asusta a la gente con el hombre del saco sino con el Tribunal Supremo», dice Doblehache, rapero y director de la revista 'Hip Hop Life'. Lo que observa a su alrededor es «un entorno enrarecido que no se veía desde hace años» y que se ha extendido más allá del mundo del rap. «Lo único bueno de la condena a Valtonyc es que ha coincidido con lo de ARCO y el libro sobre narcotráfico secuestrado, porque todos se han dado cuenta de que aquí está pasando algo. Ya no es cosa de unos pocos, la cuestión es que cuando sacas los pies del tiesto puedes ir a la cárcel», afirma.