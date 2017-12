La historia del vestido de Cristina Pedroche en las campanadas

Nochevieja ya ha llegado, y todas las quinielas apuntan hacia Cristina Pedroche como la gran protagonista de las campanadas de Fin de Año, que se encangará de retransmitir junto a Alberto Chicote en Antena 3. El vestido que lucirá la presentadora para despedir 2017 es a estas horas aún un misterio, aunque ya sabemos que volverá a ser de Pronovias y, estamos seguras, que no dejará indiferente a nadie.

Cristina Pedroche no pasa nunca desapercibida, y no es noticia asegurar que, ya sea con sus looks o sus palabras, a la de Vallecas le gusta dar la campanada cada vez que se pone delante de la cámara (da igual que sea la de su móvil en las redes sociales, en la televisión, o delante de los fotógrafos). Y claro, esta noche del 31 de diciembre es el mejor momento para hacerlo... (Más información en Mujerhoy.com)