Eva González, pletórica Instantánea colgada por la presentadora en sus redes sociales el martes. :: instagram La presentadora proclama su felicidad en las redespero no la vincula a un posible embarazo ARANTZA FURUNDARENA Miércoles, 23 agosto 2017, 23:40

Ni Gene Kelly parecía tan dichoso agarrado a una farola y cantando 'Singing in the rain'... La imagen de Eva González, sujetándose no de una farola sino del tronco de una sombrilla de paja mientras levanta una pierna bajo un maxivestido de estampado geométrico, delata el alborozo que embarga a la presentadora de 'MasterChef'. «Felicidad veraniega», ha escrito junto a esa instantánea en su cuenta de Instagram. Y el mensaje, que ha recibido más de 25.000 'me gusta', se le ha llenado de 'enhorabuenas'. «Porque va a ser un bebé precioso», vaticina uno de sus seguidores.

A sus 36 años, Eva González no ha anunciado oficialmente que esté embarazada. Tampoco lo ha negado. A la hora de escribir esta crónica, la última foto que había colgado en su Instagram era del martes y consistía en esa alegre estampa que bien podría titularse 'Singing on the sand' (Cantando sobre la arena) y que la retrata feliz en el anochecer de una playa desierta. Ni la menor alusión a un bebé en camino... De eso ya hablamos los medios. Aunque no todos. En el programa 'Corazón', presentado por Ane Igartiburu, ayer ni siquiera mencionaron el insistente rumor. Pero es que Eva es una de las presentadoras estrella de TVE y es normal que la cadena respete su decisión de no confirmar ni desmentir nada de momento. Tal vez esté esperando, como otras famosas, a cumplir el primer trimestre de embarazo.

La revista 'Lecturas' da por cierto que Eva y Cayetano esperan un hijo

Las revistas 'Lecturas' y 'Semana' ya daban ayer la noticia por cierta. El portal Vanitatis la anunciaba entre interrogantes y '¡Hola!' añadía un dato revelador. En la entrevista que le hicieron hace unas semanas, la ex Miss España dejó caer que «además de 'MasterChef', pocos planes puedo hacer»; lo cual podría estar indicando una futura baja maternal... Si de elucubrar se trata, también podría insinuarse que el embarazo de Eva (muy dada a retrasar la maternidad por motivos de agenda) se debe a la milagrosa intervención de esa medalla de la Virgen del Rocío que perteneció a Carmina Ordóñez y que Cayetano Rivera (él sí, deseoso de tener descendencia) le puso en el cuello el pasado junio.

Desde que se casaron, en noviembre de 2015, la afición no ha parado de 'embarazar' a esta atípica mujer de torero que, en cuanto tiene un día libre, se escapa para ver a su marido en barrera. Hace un par de semanas pasó por la plaza de Palma como gesto de apoyo a los taurinos mallorquines ante la nueva legislación de los 'toros a la balear'. Con un vestido de rayas que marcaba su estilizada silueta, la sevillana aplaudió, silbó... Y habló poco. Pero cuando la periodista Raquel Agüeros le mencionó unas fotos en las que aparecía en la playa, tiró de guasa andaluza para exclamar: «Mira qué horror. Era mi primer día de bikini y me han pillado más blanca que un lavabo».

Extrovertida, emotiva y dicharachera («Cayetano es más 'cortaíto' que yo»), rara es la semana en la que no suena el nombre de Eva González. A finales de julio, tras subir a las redes una foto en la que posaba con un pañuelo negro en la cabeza parecido a un 'hiyab' musulmán, la llamaron de todo menos bonita. «Prefiero no hablar -zanjó la presentadora- porque hay demasiadas susceptibilidades». Su cuenta de Instagram también recoge desde hace unos días el mensaje 'Juana está en mi casa', en apoyo a Juana Rivas.

Por no cortarse (para eso ya está Cayetano), Eva ha llegado a colgar una foto en la que aparece tumbada en un sofá con la cabeza apoyada sobre un muslo de Jordi Cruz, su compañero en 'MasterChef' y el presunto culpable de que ella y el torero sufrieran hace tres años una crisis de pareja que los llevó a separarse nueve meses... Ahora se muestra hermética sobre su embarazo. Para ella sería su primer hijo. Para Cayetano, de 40 años, el segundo, porque él ya es padre adoptivo de Lucía Rivera, la hija de su 'ex' Blanca Romero.