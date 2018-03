«Aquí la gente está en contra. Son anti-Trump» Candela, estudiante de Ingeniería y jugadora de baloncesto. :: r. c. Sábado, 3 marzo 2018, 23:51

Los profesores de Candela Abejón, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la University of Southern California, en Los Ángeles, todavía no han dicho una palabra sobre el debate que tras los acontecimientos de Florida se ha abierto en EE UU. Candela (Gijón, 1996), que llegó hace tres años para estudiar y poder jugar al baloncesto, confiesa que nunca les ha escuchado hablar del tema. «La realidad es que mi carrera quizá no sea la más propicia para eso. Puede que los de Ciencias Políticas sí lo hayan hecho, porque aquí la mayor parte de la gente está en contra del uso de armas. Todos mis compañeros de equipo lo tienen claro. Esta es una zona anti-Trump».

Eso, en cualquier caso, no le libra de pasar miedo de vez en cuando. El día después de la masacre de Las Vegas, cuando Stephen Paddock, un hombre de 64 años, disparó a una multitud reunida en el Harvest Music Festival de Las Vegas matando a 58 personas e hiriendo a más de 500, en el campus de Candela creyeron estar sufriendo un ataque. «Finalmente fue una falsa alarma, pero se pasó muy mal. Una profesora, traumatizada porque un amigo suyo había muerto en Las Vegas, hizo saltar todas las alarmas creando el pánico. Hasta que se controló la situación y se supo que no pasaba nada, la gente que estaba allí lo pasó faltal. Yo, por suerte, estaba en casa cuando ocurrió. La realidad es que cada cierto tiempo se ensayan simulacros de actuación para estar preparados en caso de que ocurra algo parecido a lo sucedido en Florida. Aquí es algo con lo que cuentan y se preocupan de poder afrontarlo, si sucede, de la mejor manera posible».

En la University of Southern California no está permitido portar armas, pero Candela reconoce que es un campus muy abierto al que puede acceder cualquiera. «Nos pasa como sucede en Europa cuando hay un atentado terrorista. Durante unos días la gente está especialmente sensibilizada, triste y asustada. Luego la vida sigue... hasta el siguiente ataque», dice el ala-pivot de los USC Trojans de California mientras reconoce que, aunque le encanta Estados Unidos, no cree, en buena parte por este tipo de cosas, que sea el lugar en el que algún día se decida a formar y criar una familia.