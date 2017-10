EL FUTURO ESTÁ AQUÍLa crisis nos deja sin oficinas bancarias Jueves, 26 octubre 2017, 23:58

La realidad es que la idea de vivir sin dinero en efectivo encaja a la perfección en un país en el que cada día hay menos oficinas bancarias. En España, en buena medida gracias a la hecatombe de las cajas, cientos de municipios se han quedado sin un lugar en donde sacar dinero o realizar sus pagos. De hecho, de los 8.117 municipios españoles, el 48% no cuenta con ningún tipo de sucursal a mano. La situación perfecta para que a la vuelta de unos años estemos como los suecos; esos señores que practicamente no recuerdan qué es una moneda. En el país de Alfred Nobel hace tiempo que muchos comercios han colgado el cartel de 'No se acepta pago en efectivo'. No es solo uno de los países más ricos del mundo (el 16 según el Fondo Monetario Internacional), más seguros y más limpios. Es también uno de los primeros en aparcar el dinero para siempre. Solo ellos son capaces de hacer cada domingo su donativo en la iglesia... utilizando el móvil.