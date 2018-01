Las que crecimos oyendo, a nuestro pesar, la machacona y horrísona cancioncilla 'No me gusta que a los toros te pongas la 'minifarda' comprobamos hoy con asombro que unos cuarenta años después los toros están más que en entredicho, Manolo Escobar (el que la cantaba) ha pasado de folclórico de la caspa a póstumo adalid de la canción protesta gracias al carácter reivindicativo de su 'Y viva España!... Pero la minifalda (¡ay, la minifalda!) sigue donde la dejamos: en el centro de la polémica. Ahora no es en los toros sino en el tenis donde la Inspección de Trabajo no le gusta que te pongas la 'minifarda'... Sobre todo (y con razón) si tienes que estar con ella varias horas a la intemperie y con temperaturas gélidas.

Es lo que les ocurrió a ocho azafatas en el último Trofeo Conde de Godó de Barcelona. Tuvieron que soportar varios partidos de tenis a menos de diez grados centígrados, en manga corta, minifalda, y encima con una sonrisa (supongo que congelada). La cosa acabó en gripe, fiebre... Y una denuncia a través de UGT por acoso discriminatorio. Multar a las empresas que lo propiciaron (una conocida marca de tónica y una agencia de azafatas) puede parecer un pequeño paso para el hombre pero es una considerable zancada para la mujer, que tiene en el frío a uno de sus peores acosadores... Lo dice una que ha asistido a muchos saraos de postín y ha visto cosas que no creeríais: señoras estupendas en tirantes y sandalias en plena glaciación (por absurdos caprichos de la moda y de su propia insensatez), junto a señores bien arropados con abrigo y bufanda.

Woody Allen parodió en 'Celebrity' a través de Charlize Theron esa ridícula manía que tiene la moda femenina de contradecir la climatología. Mientras resuenan los ecos de indignación por el gran atasco en la nieve de este último fin de semana, hay mujeres que llevan décadas atrapadas en el hielo, tiritando por un culto a la (supuesta) belleza y a unas tendencias discriminatorias (miren si no cómo da las campanadas García y cómo las da Pedroche). Pero ya decía Schweppes, la patrocinadora de las azafatas del Godó, en uno de sus famosos anuncios que 'Un punto amargo es sexy'. Y va a ser eso... Que con cara de frío estamos más guapas.