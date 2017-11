«Falta cultura sobre el consenso» Sábado, 11 noviembre 2017, 23:45

- Siempre se habla de que se echa en falta a los políticos de la Transición. ¿Los tenemos mitificados?

- Es que esa mitificación responde a circunstancias históricas que aportan épica a quienes estaban allí. Pasar de una dictadura a una democracia de forma pacífica no es algo que suceda todos los días. Creo que los de aquella generación teníamos algo que ahora no se da: estábamos obsesionados porque no se repitiera una guerra civil, queríamos la democracia.

- ¿Y en cuanto a preparación? También se critica mucho a los políticos actuales por sus carencias.

- Los de ahora han tenido más oportunidades de estudiar, así que no estoy seguro de que nosotros estuviéramos mejor preparados. Eso sí, me parece que falta una cultura que nosotros teníamos sobre la necesidad de un consenso, porque nadie tenía fuerza por sí mismo para hacer nada relevante. Pero si las circunstancias lo exigen, llegarán a acuerdos.

- ¿Cuánto hace que no charla con el Rey?

- Con el actual nunca lo he hecho en extenso. Con Juan Carlos, la última vez hará cosa de siete años o quizá más.

- ¿Y con los políticos actuales más relevantes? ¿Tiene algún contacto?

- A Rajoy lo he saludado paseando por los jardines de La Granja hace años. Con los demás... apenas he tenido trato alguno.

- ¿Y con quienes están ya fuera?

- Con Solé Turá y Roca me llevaba muy bien. Con Rubalcaba, ya más reciente, he tenido algo más de trato. Es muy inteligente, pero en política además hay que tener suerte...