Cómo evitar que te roben en casa mientras estás de vacaciones Sistema de seguridad. No publiques dónde estás o qué haces en las redes sociales Martes, 3 julio 2018

La Policía Nacional ha comunicado, a través de su cuenta de Twitter, un aviso que para algunas personas puede pasar desapercibido pero para todos aquellos que se encuentren de vacaciones no lo es. «Ya estás de vacaciones disfrutando a tope del buen tiempo, la playa, piscina, el chiringuito... y los subes todo a tus redes sociales. ¡Error! No des pistas a los malos de que no hay nadie en casa».

¿Qué hacer para evitarlo?

Según la revista 'Mía', estos cinco elementos pueden ser útiles a la hora de impedir que accedan a tu vivienda para desvalijarla. También hay algunos aspectos que señalan a tu vivienda y tú lo desconoces. ¿Consejos? son los siguientes:

1- Alarma de seguridad, para mantener contacto con tu vivienda desde la distancia.

2- Puerta blindada para reforzar la seguridad.

3- Cierra las ventanas.

4-No dejar las llaves en el domicilio.

5- Por último, no publicar en redes sociales ya que puede ir en nuestra en contra.

