Españoles en América

Cada año son más los estudiantes que viajan a Estados Unidos para completar sus estudios.La oferta universitaria es enorme y muy flexible

Ángel Cabrera, un 'teleco' formado en la Politécnica de Madrid y el único español que desempeña el cargo de rector de una universidad norteamericana, asegura que la razón de su exitosa carrera al otro lado del océano hay que buscarla en la sólida formación que recibió en su país. Máximo responsable de la George Mason University de Virginia, es uno de los miles de españoles que un buen día hicieron las maletas decididos a completar sus estudios en Estados Unidos. Desde que Cabrera (Madrid, 1967) partió hacia el Nuevo Continente con solo 24 años, el número de españoles que ha seguido su estela, y la de todos aquellos que le precedieron, no deja de crecer.

Durante el curso 2016-2017, 7.164 jóvenes españoles realizaron algún tipo de estudio en Estados Unidos. Según un informe publicado por el Institute of International Education, esa cifra supuso un incremento del 7,9% respecto al año anterior y confirmó una tendencia que los representantes de Education USA en España creen que está directamente relacionada con la inmensa oferta académica (hay más de 4.500 universidades) y la enorme flexibilidad y diversidad de opciones de los cursos que se imparten. Con eso, y con la certeza de que sigue siendo un valioso aditamento para los profesionales de todo el mundo incluir en su currículum una estancia en cualquiera de sus centros.

En España, las universidades no ocultan que desde hace años han situado su relación con los centros norteamericanos en la categoría de preferencial. Efrem Yildiz, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, un campus que lleva más de un siglo conectado con América, opina que un estudiante de nuestros días no puede entenderse fuera de ese contexto. «El enriquecimiento es incuestionable a todos los niveles, y nuestra relación con los centros norteamericanos no puede ser mejor», afirma.

Esfuerzo económico

La Universidad de Cantabria también está entre las tres españolas que, en relación al volumen de alumnos, más estudiantes envían cada año, y están orgullosos de ello. «Desde hace más de dos décadas ha sido una prioridad del área de Relaciones Internacionales. Quizá por eso hoy podemos enviar a nuestros alumnos a universidades del prestigio de Princeton, Cornell o Brown. Cuidamos ese intercambio y tratamos de que vaya creciendo cada año», asegura Teresa Susinos, vicerrectora de Internacionalización de la UC. El estudiante que decide marcharse a Estados Unidos, apunta, tiene un perfil determinado. «Para empezar, hay que tener en cuenta que las universidades norteamericanas exigen un nivel acreditado de inglés muy alto sin el cual es imposible plantearte entrar. También supone un esfuerzo económico, quizá más alto que el de una estancia en Europa, aunque la Universidad de Cantabria ayuda con una beca. El objetivo es apoyarles en la medida de lo posible y a todos los niveles que estén a nuestro alcance».

La realidad es que, aunque al estudiante español que cursa un año en EE UU de la mano de su universidad le baste su matrícula española para cubrir la de allí, hay que sumar los viajes de desplazamiento, la estancia (alojamiento y comida) y el seguro. Unos quince mil euros que, además, uno debe acreditar como disponibles antes de que le admitan en ninguna residencia. Visto así, es fácil entender que los estadounidenses estén encantados con la idea de acoger españoles. En 2016, según datos del Departamento de Comercio, contribuímos a apuntalar su economía con casi 32.000 millones de euros en este concepto.