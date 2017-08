CRÓNICAS DEL NO VERANO Será un agosto distinto para ellos. Lejos de España, van a sacar tiempo de sus quehaceres para ponerse al teclado y compartir sus experienciasCuando España se prepara para bajar la persiana durante un mes, ellos se aprestan a multiplicar sus ocupaciones. Desde la distancia, cinco jóvenes se estrenan como cronistas para compartir sus vivencias en los países donde trabajan, estudian o arriman el hombro Sábado, 5 agosto 2017, 00:16

Apunto de cerrar. Así se encuentra el país un agosto más. Como cada año, el mes vacacional por excelencia echa el freno de mano al ritmo habitual con el que se mueven los once restantes del calendario. Se abre la puerta al descanso, al ocio, a la pereza. Pero no todos la atraviesan. Vamos a hablar de cinco de ellos. Tienen en común varias cosas: están lejos de casa, encaran ocupaciones de las que no pueden sustraerse y ninguno es periodista. Esto último no tendría categoría distintiva si no fuera porque todos, los cinco, han decidido estrenarse como cronistas. Van a compartir con este periódico sus vivencias en los países donde trabajan, se forman o arriman el hombro mientras muchos, la mayoría, lo que hacen es ponerlos a remojo. Hoy les presentamos a Candelaria López, sevillana de 20 años, estudiante de Enfermería y recién llegada a Guinea Ecuatorial para prestar su ayuda en lo que se tercie. A Laura Martínez, doctora en Físicas de 31 años, natural de Cuenca y afincada desde hace dos en Oxford para completar un posgrado. A Pablo Barbado, 26 años, ingeniero industrial bilbaíno que a estas horas andará buscando piso para instalarse en Copenhague. A la arquitecta madrileña Belén Baladrón, que lleva trabajando en Lima los últimos cuatro años de sus 33 de vida. Y a la benjamina de esta peculiar redacción, Eugenia Garay, que a sus 18 años abandona por segunda vez Bilbao rumbo a China para mejorar el idioma. Lo que sigue en las siguientes páginas es su carta de presentación como periodistas 'amateur'. A partir de mañana, de lunes a viernes y hasta finalizar agosto, se turnarán para tenernos al día de sus andanzas.