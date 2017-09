A Belén Esteban le están lloviendo las críticas por desvelar en televisión una conversación privada que mantuvo con María José Campanario mientras ésta se encontraba ingresada en un centro psiquiátrico. «A lo mejor me he equivocado, pero no me siento así. Me hubiera sentido así si hubiese contado la llamada como realmente fue», ha dicho Esteban, muy contestada incluso desde los círculos en los que se mueve.