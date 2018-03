El cielo tiene ganado

Como una peli del gordo y el flaco, cuando el uno le retiraba al otro el taburete y se daba una culetada, todavía hay escenas en las que es difícil reprimir la sonrisa. De hecho se hacen programas específicos para que veamos cómo el personal se da un castañazo. Nos reímos, y mucho. Es algo contagioso. No se sabe la razón, es como un bostezo. Se pega. Mira este vídeo con el insólito ciclista. No lleva un santo en un llavero, no. Mejor lo ves.