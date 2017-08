Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, ha asegurado que le mintieron al decirle que sus sobrinos, que por entonces no eran más que unos niños, querían caminar detrás del féretro de su madre. «Después supe que no era verdad, no querían, sino que les obligaron», ha desvelado el conde. Agregó que protestó, pero que no le hicieron ni caso.