César Alierta e Isabel Sartorius: «Amistad muy intensa»

Es todavía muy pronto, pero sin duda que, de confirmarse, el de Isabel Sartorius (52 años) y César Alierta (72) sería uno de los romances más sonados del año. De momento no hay nada oficial, pero personas cercanas a ambos hablan de una «amistad muy intensa» que, al parecer, viene desde hace meses. También dicen que a él se le ve «feliz». Alierta enviudó hace dos años (Ana Cristina, su mujer, falleció en 2015 de una enfermedad pulmonar) y Sartorius lleva tiempo sin pareja conocida.

Ambos coincidieron en el mes de mayo durante un viaje a Nigeria relacionado con Profuturo, el gran proyecto para la educación de niños desfavorecidos auspiciado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria 'la Caixa', y que ha escolarizado ya a dos millones de chavales en Latinoamérica y África. Alierta, que presidió Telefónica durante 16 años y que está completamente desligado de la gestión de la operadora, está volcado en Profuturo, organización que fichó a Sartorius la primavera pasada. Ayer, 'El Español' publicó que Alierta había confesado a un amigo: «Últimamente he bailado pegado a una mujer, espero que Ana Cristina me lo sabrá perdonar». Pero el nombre de esa mujer aún no ha trascendido.