Todas las carreteras conducen a Mordor El desconcierto rompe la normalidad en Ditcot. :: ap Un encapuchado se la juega para añadir destinos maravillosos a la señalización vial de Ditcot, declarada la 'ciudad más normal de Inglaterra': Narnia, la Tierra Media... ISABEL IBÁÑEZ Miércoles, 28 marzo 2018, 23:40

Oxfordshire es un condado del sur de Inglaterra, a 16 kilómetros de Oxford, donde vivieron y crearon genios como C. S. Lewis, el de 'Las Crónicas de Narnia', y su gran amigo, el autor de 'El señor de los anillos', J. R. R. Tolkien. Así las cosas, tampoco es muy extraño que algunas de sus carreteras conduzcan a sitios como la Tierra Media o Narnia... Bueno, extraño quizá sí, pero real. Es la ocurrencia de un «vándalo», como ya lo han calificado las autoridades, que se ha dedicado -con gran arte, hay que reconocérselo- a añadir destinos de tal calibre en al menos cinco de los carteles de su red viaria; pero no en cualquier sitio, sino en la rotonda de Ditcot, localidad del condado que fue declarada el año pasado 'la ciudad más normal de Inglaterra'. Lo que no es bueno ni malo, sino todo lo contrario.

El conductor que circule por la A4130 puede escoger ahora entre acercarse a Neverland, el País de Nunca Jamás al que volaba Peter Pan, internarse en Gotham City para descubrir a Batman oteando el horizonte o buscar al mago en la Ciudad Esmeralda, la capital oficial de la Tierra de Oz. Una vecina de Ditcot, Charlotte Westgate, aseguró haber visto el pasado viernes por la tarde a un hombre encapuchado, al que atribuyó unos 20 años, que estaba añadiendo 'Gotham City' a uno de los letreros sobre la autopista: «Estaba solo y no parecía preocupado en absoluto de que alguien lo estuviera mirando, y tampoco ninguna persona de las que pasaban por allí hizo algo para detenerlo». Les parecería normal, como todo lo que ocurre en Ditcot.

Hallado el autor

Sin embargo, la BBC encontró ayer al responsable, al que mantiene en el anonimato. El hombre dice que está inmerso en una campaña de «intervenciones creativas» con distintos seudónimos por toda Inglaterra que dura ya 20 años. Y que, efectivamente, lo de las señales de Ditcot surgió como reacción a la, a su juicio, «desagradable» decisión de etiquetarla como «la ciudad más normal en Inglaterra»: «Para mí no hay nada que sea normal, no existe tal cosa, pero pensé que podría cambiar las percepciones de los ciudadanos sobre Didcot», un lugar que él califica con palabras como «divertido» y «funky».

Aun admitiendo que la ocurrencia es «entretenida», las autoridades han considerado que puede distraer a los conductores. En una declaración, el consejo del condado anunció su intención de investigar la autoría «tan pronto como mejore el clima». «Si bien en un principio esto resulta divertido, estamos hablando de vandalismo y es una distracción potencial». De todos modos, los carteles seguirán un tiempo así, ya que los recursos están destinados ahora mismo a la reparación de baches.

En Facebook, hay gente como Bethany Jade que se congratula de la idea: «¡Qué brillante!». Y hasta la mismísima alcaldesa de Ditcot, Jackie Billington, admitió que las señales «harían sonreír a los automovilistas»... «Esto prueba una vez más que Didcot es algo más que una ciudad 'normal', con esta nueva señalización resulta ahora bastante original».