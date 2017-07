La camisa 'made in Spain' de George Jueves, 27 julio 2017, 00:17

AGOTADA. Los duques de Cambridge y sus hijos, George y Charlotte, han pasado dos días en Polonia, donde no solo los looks de Kate Middleton han dado que hablar. La camisita del pequeño príncipe, de la marca española Tizzas, especializada en moda infantil y a 12,95 euros, ha sido de lo más comentado, hasta el punto de que se ha agotado. El atuendo 'made in Spain' de los hijos de Kate obedece a que su cuidadora es de Palencia.