En la próxima entrega de la saga 'Star Wars', los caballeros Jedi se codean con dos altezas reales. Los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra visitaron el set de rodaje en abril del año pasado y desde entonces se ha especulado con que pudieran aparecer en pantalla. Una indiscreción del actor John Boyega parece confirmarlo: «Creo que hicieron esa escena. Ya he tenido suficiente con esos secretos. Ellos estaban allí. Cada vez que me preguntan no se cómo esquivarlo».