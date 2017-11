The Black Eyed Peas pone a Letizia a bailar en México

No tuvo escapatoria. Taboo Nawasha, el vocalista del conocido grupo de hip hop The Black Eyed Peas, interpretaba el conocido tema de 'Where is the love?' cuando saltó del escenario, se acercó a ella, le pasó el brazo por la espalda y la reina Letizia no tuvo más remedio que marcar suavemente el ritmo de la pegadiza canción durante unos segundos. Entre aplausos y con cierta timidez, la esposa de Felipe VI sorteó el trago. Ocurrió en Ciudad de México, en donde la soberana se encuentra estos días de visita oficial en solitario para asistir a la Cumbre Mundial contra el Cáncer. Más en concreto, en la cena que ofrecieron a los partipantes en ese encuentro el presidente del país, Ángel Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rodríguez, y que culminó con la actuación de Taboo. El rapero estadounidense, de ascendencia mexicana, está muy involucrado en la lucha contra esa enfermedad desde que en 2014 le diagnosticaron un cáncer de testículos que le obligó a pasar por el quirófano y a alejarse por un tiempo de la música.