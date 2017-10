Ayudas públicas, dinero de fuera y 1.300 euros al año Sábado, 21 octubre 2017, 23:56

El proyecto de Codo con Codo (Hand in Hand) entra ya en su tercera década de vida con la misma idea con la que nació, transformar la sociedad y construir una paz duradera en uno de los polvorines del planeta. La escuela, un lugar de convivencia de alumnos y profesores árabes y judíos, goza también del respaldo de numerosos donantes israelíes y extranjeros. Hand in Hand cuenta con seis escuelas en Israel donde 1.350 niños comparten aula, aprenden la lengua del otro, juegan juntos, hablan de la historia de sus familias y construyen codo con codo (hand in hand») comunidades integradoras en una sociedad resquebrajada. Es la gran revolución silenciosa de las relaciones árabes-israelíes.

Llevan funcionando desde 1998 con financiación pública, ayudas de fuera y una cuota anual de unos 1.300 euros.