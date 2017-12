El arte de la espera

La ciudad china de Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, declaró en 2008 la guerra a la alarmante contaminación que asfixiaba a sus 9 millones de habitantes. Las autoridades impulsaron un sistema de alquiler de bicicletas compartidas y la población se puso a pedalear, librando a la atmósfera de los humos de 100.000 toneladas de combustible al año. Mediante una aplicación del móvil, el usuario busca una bici cercana, la usa y, cuando llega a su destino, el sistema le carga la tarifa, menos de un yuan (12 céntimos de euro) por 30 minutos. Pero los ciclistas apenas utilizan los 3.000 anclajes habilitados con ese fin. Muchos abandonan las bicis en aceras, calzadas, parques o paradas de metro. El municipio ha retirado más de 20.000 por obstaculizar el tráfico peatonal y rodado. Los operarios las han colocado, artísticamente agrupadas por colores, como pinceladas gigantes, en solares vacíos de las afueras. Las compañías concesionarias deben reclamarlas. O no, porque el negocio no va bien; alguna, como Bluegogo, ya ha quebrado. En esa tensa espera -las bicis aún no saben si son las salvadoras de Hangzhou o un enorme montón de chatarra-, alguien las ha fotografiado desde el aire.