El asunto era que su exmarido no volviera a verla, así que la original Ágata Ruiz de la Prada se ha liado la manta a la cabeza y ha firmado el divorcio de Pedro J. Ramírez vestida con un burka. «No quería que mi 'ex' me volviera a ver», confiesa la diseñadora a la revista '¡Hola!'. «Desde que me dijo que quería separarse, ya no quise verle nunca más, por eso llevé un burka que me habían traído de Afganistán», cuenta satisfecha.