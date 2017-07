¿Ha acertado Kate Middleton al cortarse su melena?

Puede que no haya habido otra melena tan inamovible desde la de Rachel en 'Friends'. El largo pelo, ligeramente ondulado, de Kate Middleton se había convertido en algo más que una marca de la casa: en una seña de su identidad. Sin embargo, parece que su intachable cabello no era un asunto tan intocable como parecía, porque la Duquesa de Cambridge ha sorprendido a todos con un corte. No radical, pero significativo. Se ha quitado al menos cinco años de encima.

La futura Reina de Inglaterra asistió ayer a la inauguración del torneo de Wimbledon vestida con un original vestido blanco con topos negros de Dolce & Gabbana y cuatro dedos menos de melena. (Más información en MujerHoy.com)