Antonio Resines confiesa haber sido operado de un cáncer de colon

Han pasado dos años desde que Antonio Resines fuera operado de cáncer de colon y no se ha conocido la noticia hasta ahora. El actor lo ha confesado en sus memorias, 'Pa' habernos matao'.

Fue cuando él tenía 60 años y, según apunta en su libro, "fue una de las peores cosas que me ha pasado, pero lo he superado". Resines siempre ha sido muy discreto con su vida privada y poco se ha sabido de su intimidad. Por eso, no es de extrañar que lo haya querido tener oculto hasta ahora. (Más información en Mujerhoy)