«La próxima, tequila del bueno»

El popular cantante de rancheras Alejandro Fernández (Jalisco, 46 años) ha vivido el peor trago de su carrera encima de un escenario. El artista estuvo a punto de vomitar en pleno concierto en Puebla (México) cuando se bebió un tequila de color rosa que un fan le ofreció durante su actuación. Fernández se lo echó al coleto de un trago e inmediatamente empezó a dar arcadas, luego se llevó la mano a la boca y finalmente desapareció de las tablas para regresar al cabo de unos minutos que se le debieron hacer eternos mientras vomitaba en el baño de su camerino. Entre los seis mil asistentes al concierto, hubo quien grabó el episodio con el móvil y sin más demoras lo subió a las redes sociales. El vídeo se ha viralizado. Pero lo que en un principio parecía un simple mal trago, como si el brebaje que le tendía una mano amiga supiera simplemente a mil demonios, escondía algo más: Fernández llevaba ya una tajada importante y el sorbito aquel debió de ser la gota que lo desató todo. Parte del público ya intuía lo que iba a venir porque fue poner Fernández un pie en el escenario y no tardó en empezar a dar trompicones que delataban su embriaguez: olvidaba la letra de las canciones, resoplaba a base de hipos y sudaba profusamente. En la primera fila asistían, entre divertidos y estupefactos, un nutrido grupo de políticos, entre ellos el gobernador de Puebla, José Antonio Galy, y empresarios como Ricardo Henaine, expropietario del Puebla, conocido por haber sido el retiro de futbolistas españoles como Pirri, Asensi e Idígoras y años más tarde, Pardeza. Pero volvamos a Fernández, macho alfa enfundado en su traje de charro y empezando a atacar como podía los acordes de la célebre 'Ella'. Justo cuando llegó a esa parte que dice «Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte», tomó el tequila rosa con el resultado ya conocido. Poco le faltó para caer en ese abismo de la canción. Eso sí, cuando se le pasó la melopea, se disculpó a su modo en Twitter, reclamando que «la próxima vez» le dieran un tequila marca Herradura y no uno de color rosa. La empresa Pasión, que comercializa este tequila rosáceo, salió rápidamente al quite invitando al Potrillo a probar su bebida nuevamente, empezando de cero. «Lamentamos que sientas que nuestro Tequila Pasión te haya dado náuseas», le dicen. «Te invitamos a una cata-maridaje de nuestros tequilas para que los disfrutes. El color rosa de nuestro tequila no influye en su calidad».