Emma Watson, premio MTV a la mejor actuación

Las cintas 'Beauty and the Beast' -'La Bella y la Bestia'- en el apartado cinematográfico y 'Stranger Things' como mejor serie televisiva triunfaron en los premios MTV de cine y televisión que se entregaron el domingo en Los Ángeles, en una ceremonia en la que numerosas voces reivindicaron la diversidad y el respeto a la diferencia.

En los apartados de interpretación, que en esta edición no diferenciaban entre actuaciones masculinas y femeninas, Emma Watson (por 'Beauty and the Beast') y Millie Bobby Brown ('Stranger Things') ganaron también los premios en sus respectivas categorías. «Este es el primer premio de actuación en la historia que no separa a sus nominados por su sexo», subrayó Emma Watson, quien se mostró orgullosa de formar parte de un largometraje que celebra «la diversidad, la alegría y el amor». Por su parte, Millie Bobby Brown agradeció entre lágrimas a los hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things', que hubieran ideado un personaje femenino «icónico» como Eleven.

La saga de acción y coches 'Fast & Furious' recibió el premio Generación, y el premio MTV al mejor beso fue a parar a los actores Ashton Sanders y Jharrel Jerome por su interpretación en la película de temática homosexual 'Moonlight'.