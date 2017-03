El 'gorrilla' aparcacoches que se convirtió en hipster y que emociona

La historia de José Antonio, al que todos apodan Josete, parece sacada de una película. Lleva años trabajando como gorrilla en una conocida zona de Palma de Mallorca y como él mismo reconoce aspira a algo más. Y es que «aparcar coches no hace feliz a nadie», insiste. Este cincuentón acabó en la calle tras sufrir una fuerte depresión y hay que reconocer que su pelo largo blanco, así como su ropa desgastada no favorecían en nada a su aspecto. «Es un proceso largo. El estado de ánimo no es el correcto y te echas a la calle. Yo me puse a aparcar coches y me mantengo con esto. El dinero lo guardo para cogerme una habitación», relata en 'El espíritu de la Plaza', el corto que le ha hecho famosos tras viralizarse a través de Facebook.

Gracias a ese vídeo, de poco más de cinco minutos, la vida de Josete ha empezado a mejorar. Tiene el toque de de uno de esos programas de televisión donde cambian el look a un anónimo. La diferencia es que en este caso la sencillez, humildad, simpatía y la difícil vida de Josete enganchan al espectador hasta casi arrancarle una lágrima.

El vídeo empieza cuando el dueño de la peluquería La Salvajería, Salva García, ofrece a Josete si quiere ver el proceso de transformación al que va a ser sometido. El espejo de delante cuenta para la ocasión con unas persianas y el gorrilla decide que mejor no verlo. «Las cerramos para que cuando las volvamos a abrir sea como si realmente se abriera algo más en mi vida. Como un símbolo». Lo que este hombre no imagina es lo que se va a encontrar cuando vuelvan a abrirse. «No me reconozco. ¿Yo soy este?». Casi se le escapa una lágrima mientras trata de asimilar el cambio. De los nervios le entra la risa: «¡No me va a reconocer nadie!». No bromea.

