Leticia Sabater reaparece con 'Toma pepinazo' y nuevo look

Por si alguien no se había dado cuenta, Leticia Sabater nunca fue rubia. «Claro, por eso no tengo nada de tonta», puntualiza ella. Ahora vuelve (si es que alguna vez se fue) de morena, y dispuesta a darle la vuelta al machista reguetón hasta situarlo del lado de las mujeres. Pero sin caer en el feminismo, «que yo con las feministas me llevo fatal». La canción («bastante autobiográfica») relata una historia de cuernos, se titula ‘Toma pepinazo’ y el lanzamiento tendrá lugar hoy en internet a través de un videoclip dirigido por Luis Blasco, el creador del vídeo de ‘La salchipapa’, tema con el que Sabater cosechó el año pasado más de doce millones de visitas en internet. Al fondo, por increíble que parezca, Montoro, el ministro de Hacienda. «Me ha dejado pelada y tengo que hacer caja», resume la artista.

La cantante ha cumplido 50 años y se encuentra en plena forma (física). «No tengo ni sofocos ni menopausia ni nada, y unas ganas de hacer el amor continuo tremendas...». Pero lo de la edad lo lleva fatal. «Es que no me siento de 50, tengo el espíritu de una chica de 30. Yo me caso con uno de mi edad y creo que lo mato en dos días». Hijos no tiene. «Me divierten mucho más mi público y mis fans que ser mamá». Y luego está ese look juvenil... A Sabater le gusta ‘tunearse’ como ella dice, y marcar tendencia. Su nueva propuesta, un ‘culotte’ de pedrería, volantes y ligueros que intenta ser comparable «al sujetador puntiagudo de Madonna». Todo ello acompañado por dos tatuajes. Uno en forma de felino con dos rosas rojas... «Porque soy una pantera romántica».

Jura esta barcelonesa que en la cara «a nivel quirúrgico» no se ha hecho nada. O sea, lo normal: botox, hialurónico, y unos hilos reabsorbibles cuyo efecto desapareció a los pocos meses... También se rellenó los labios, pero cuando vio que el peso los vencía y «empezaban a parecerse a los de Michelle Pfeiffer» se plantó en la consulta del prestigioso doctor Monereo y le pidió «que me los abriera de arriba abajo y me sacara todo lo de dentro». El pecho se lo operó «con el mejor cirujano de Miami». Pero hasta el mejor cirujano de Miami puede tener un mal día... «Me puso dos bolas enormes casi en la garganta, y otra vez tuve que recurrir a Monereo para que me dejara un pecho normal. Como ves –observa Leticia–, para mí Monereo es Lourdes». Y advierte: «El botox es un sacacuartos».

Un regalo especial

La otra operación de Leticia Sabater, la más conocida, la que, según dice, llegaron a pedirle «más de un millón de personas en Twitter» fue la reconstrucción de su himen. Se lo hizo a los 48 años, en Miami. Pagó 6.000 euros y, lejos de arrepentirse, volvería a repetir... «Porque el himen te lo puedes reconstruir las veces que quieras. En Estados Unidos es muy normal. Se lo hace cualquier mujer que le quiera hacer a su novio un regalo. Yo es que siempre he sido muy adelantada. Entre mis amigos, había cola para ver quién era el elegido. Al final escogí muy bien. Tengo un recuerdo muy bonito, no como el de la primera vez».

A pesar de ir de morena («A los hombres les daba más miedo de rubia, ahora ligo más») y de estar «abiertísima» al amor, la cantante (y letrista) de ‘Toma pepinazo’ no tiene pareja... «Desde que mi novio desapareció en 2008 no me he vuelto a enamorar», se lamenta. Su novio, el empresario de la noche madrileña Roberto Corbo, se esfumó sin dejar rastro. «A mí me ha pasado lo mismo que a Olivia Newton John». Con la diferencia de que el de Olivia apareció y el suyo sigue en paradero desconocido. «Me lo imagino en otro país, con otra familia y una nueva vida. Pero si volviera a a mí, me casaría con él. No puedo querer a otro».

En el fondo va a resultar que Leticia Sabater es una chica tradicional... «Soy poco de cuernos. Si tengo pareja, la tengo». En ‘Toma pepinazo’ ha escrito la historia de una mujer que se venga de una infidelidad con otra por partida doble... «Me he inspirado en todos los canallas que me han puesto los cuernos», proclama. Como cantautora, no espera ser comparada con Serrat ni con Leonard Cohen. «Si me llaman vulgar me da igual, nunca he querido ser niña bien, a mí me gusta la gente humilde que se divierte sin complejos». Lo que pretende con su nueva canción es «que las chicas la coreen a las tres de la mañana con cuatro copas». Eso, claro, y hacer caja. Así que este fin de semana irá al ‘Deluxe’, aunque se metan con ella. Al fin y al cabo, más ‘cornás’ da Montoro.