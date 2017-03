La actriz y cantante Jennifer Lopez acaba de confesar a través de un 'like' en Instagram que sale con Alex Rodríguez (41), leyenda del béisbol y estrella de los New York Yankees hasta agosto del pasado año. Al parecer, el famoso jugador y la reina latina del pop mantienen una relación desde hace cuatro meses. Según el 'New York Post', habrían pasado juntos el pasado fin de semana en Los Ángeles. Ambos son viejos amigos desde los tiempos en los que J-Lo estaba casada con Marc Anthony.